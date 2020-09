E se la Fiorentina scegliesse di andare avanti con il ‘nuovo Franchi’ ecco quali sarebbero le prossime tappe

Se la Fiorentina scegliesse di andare avanti con il ‘nuovo Franchi’ quali sarebbero le prossime tappe? In primo luogo il Comune di Firenze dovrà ricevere dal club viola il piano di fattibilità del nuovo impianto, dove dovranno anche essere esplicitati i motivi per i quali si chiede la ricostruzione. Dopodiché ci sarà l’incontro con il Mibact (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) che dovrà poi dare entro 90 giorni la propria risposta in merito.

0 0 vote Article Rating