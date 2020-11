E sul web viene lanciata una petizione per far tornare Pedro alla Fiorentina

Da alcuni giorni sul sito change.org è presente una petizione organizzata da alcuni tifosi viola, e alla quale altri hanno già aderito, per far tornare l’attaccante di proprietà della Fiorentina Pedro a Firenze. Il giocatore, che sta segnando tantissimi gol in prestito in Brasile con la maglia del Flamengo, ha smosso le attenzioni di tutto l’ambiente gigliato. Nel testo della petizione lanciata sul web si richiede esplicitamente alla dirigenza viola di “non fare alcuna concessione di dilazione del pagamento del riscatto e comunque di adoperarsi per favorirne il ritorno”. Nella richiesta i tifosi sottolineano anche come a Pedro non sia stata data la possibilità di dimostrare tutto il suo valore nei pochi mesi di permanenza in viola. Potete visualizzare questa petizione nella sua interezza cliccando qui.

