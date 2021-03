E Vlahovic diventa addirittura il chiodo fisso di Simeone: l’Atletico Madrid è pronto a strapparlo alla Fiorentina

Non solo il Milan, ma anche un prestigioso club europeo sarebbe interessato all’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. Stiamo parlando dell’Atletico Madrid, che secondo quanto riporta il media spagnolo Don Balòn vorrebbe ingaggiarlo in ottica futura.

Vlahovic è un chiodo fisso di Diego Simeone, che lo vorrebbe per farlo crescere e garantirsi un attaccante dal sicuro avvenire per il dopo Suarez. Proprio l’allenatore, padre dell’ex viola Giovanni Simeone, avrebbe chiesto ai dirigenti dell’Atletico Madrid di monitorare costantemente Vlahovic per provare a prenderlo in estate.