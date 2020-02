Ecco l’arbitro di Fiorentina-Atalanta. Un bilancio positivo coi viola e quest’anno ha già diretto contro un’altra squadra nerazzurra. Occhio ai cartellini rossi

Dopo le polemiche per ciò che era avvenuto in Juventus-Fiorentina, c’era molta attesa per conoscere l’arbitro di Fiorentina-Atalanta gara in programma sabato prossimo alle ore 15. E la designazione è arrivata: al Franchi ci sarà il signor Maurizio Mariani di Roma.

Tra lui e la Fiorentina ci sono sei precedenti assoluti: 4 vittorie, un pareggio, una sconfitta (Fiorentina-Milan 0-1 2018/19). Nelle partite interne invece lo score è: 2 vittorie (entrambe per 3-0 contro Udinese e Torino), un pareggio, una sconfitta.

Quest’anno ha già arbitrato Fiorentina-Inter, 1-1, con gol del pareggio gigliato in recupero, siglato da Vlahovic.

Mariani è un arbitro dal cartellino rosso molto facile: 10 espulsi in 10 partite quest’anno, tre per le squadre e sette per quelle in trasferta. Ed ha fischiato ben cinque rigori (uno ogni due partite) tre per chi era in casa e 2 per la squadra in trasferta.