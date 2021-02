Ecco l’occasione che Semplici aspettava: il Cagliari è pronto ad affidargli la panchina, Di Francesco naufraga dopo il rinnovo

La sconfitta interna di ieri contro il Torino potrebbe costare la panchina a Eusebio Di Francesco, con il suo Cagliari a quota 15 e ora a -5 dalla quota salvezza. Secondo Sportitalia nella giornata di oggi il club sardo annuncerà l’ingaggio di Leonardo Semplici, ex tecnico della Spal che aspettava un’occasione per tornare ad allenare nella massima serie. Per Di Francesco invece si tratta del terzo esonero consecutivo, stavolta veramente paradossale considerando che meno di un mese fa il tecnico abruzzese aveva prolungato fino al 2023.

