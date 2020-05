Ecco la possibile e importante novità per il calcio giocato: arriva l’ok per le cinque sostituzioni

la notizia era nell’aria già da tempo e ora è arrivato anche il via libera ufficiale da parte dell’International Football Association Board: ok al temporaneo cambiamento della regola sulle sostituzioni, che da tre passerebbero diventare cinque. La IFAB ha quindi accettato la proposta della FIFA per tutelare le squadre in vista del vero e proprio tour de force estivo. Le opportunità per effettuare cambi rimarranno comunque tre (per evitare perdite di tempo). La modifica è stata fatta nello specifico alla Legge 3 ed è entrata in vigore con effetto immediato. Le parti valuteranno poi se questo cambiamento temporaneo debba essere esteso oltre il termine del 31 dicembre 2020.