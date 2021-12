Ecco quanto è costato esattamente Gonzalez alla Fiorentina: Battuto Amrabat

Quanto è costato esattamente alla Fiorentina l’attaccante Nicolas Gonzalez? Troviamo la risposta a questa domanda inserita (parzialmente) nel documento di bilancio approvato dalla società e depositato in Camera di Commercio, del quale Fiorentinanews.com è venuto in possesso.

La cifra che verrà pagata allo Stoccarda, al netto dei bonus, è di 22,5 milioni di euro, superiore, almeno per quanto riguarda la gestione Commisso, ai 21,8 milioni di euro spesi per acquistare Sofyan Amrabat. Complessivamente possiamo dire che l’argentino è l’acquisto più costoso della storia del club viola, perché coi bonus supera abbondantemente la cifra spesa sia per il marocchino, sia per Juan Cuadrado, che era stato acquisito in comproprietà prima e riscattato totalmente poi, nel corso della precedente gestione.

La sua acquisizione è stata effettuata il 17 giugno 2021 pertanto, tale trasferimento è stato registrato nel bilancio della società al 30 giugno 2021.