L’ex giocatore della Fiorentina, Felipe Melo non si è dimenticato della Toscana. Infatti, in questa quarantena ha sfoggiato su Instagram una importante bottiglia di Brunello di Montalcino.

Vino buono, affetti più cari ed un relax familiare per un giocatore che a Firenze ha lasciato il segno per la cifra alla quale è stato venduto. Melo però, dimostra ancora, di non disprezzare i sapori della Toscana.