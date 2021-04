Eh no, quel dato sulla panchina della Fiorentina non è corretto!

Con le cinque sostituzioni possibili durante ogni partita, la panchina diventa sempre più importante per le squadre di Serie A. E chi ne ha giovato tanto di questo è l’Inter che, non a caso, è prima in classifica.

La Fiorentina invece non ha avuto una grande risposta da questo punto di vista. Su La Gazzetta dello Sport è presente stamani un’analisi interessante sull’argomento. Però c’è un dato non corretto che riguarda proprio i viola. E’ vero che la squadra allenata da Iachini e Prandelli in questa stagione ha avuto solo due reti da giocatori entrati a partita in corso, ma sulla ‘rosea’ si legge che queste due reti non hanno generato neanche un punto. Non è così, perché i due gol in questione (Castrovilli ed Eysseric) sono serviti per battere lo Spezia, 3-0, al Franchi. I due hanno proprio cambiato il volto di quella partita, risultando anche i migliori in campo.