Ennesima esclusione per Cabral dai convocati del Brasile. Al suo posto Tite chiama un ex attaccante della Fiorentina

Ancora due turni e poi la Serie A si fermerà per due settimane per gli impegni delle Nazionali. Tra queste anche il Brasile, che affronterà in amichevole Ghana e Tunisia in preparazione al Mondiale in Qatar.

Tra i convocati del ct Tite per queste due partite, non figura l’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral. Al suo arrivo l’ex Basilea si presentò dicendo di voler conquistare un posto in Nazionale, ma il tempo che manca al Mondiale stringe e lui non sembra affatto rientrare nei piani dell’allenatore. Al contrario di Pedro, ex viola che da quando ha lasciato Firenze è esploso in Brasile, guadagnandosi un posto in squadra accanto a Neymar e Vinicius.