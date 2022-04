Ennesima tegola in casa Juventus: Allegri rischia di perdere un altro centrocampista in vista della Fiorentina

Un’altra brutta notizia per il centrocampo della Juventus, già orfano di McKennie e Locatelli. Durante l’ultimo allenamento, fa sapere il club sui propri canali ufficiali, Arthur ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. Esami più approfonditi hanno escluso un interessamento significativo del legamento, per cui le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno.

Ciò che interessa ai tifosi viola ovviamente è se Arthur sarà disponibile per la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina. All’appuntamento mancano sette giorni, vedremo se Allegri lo recupererà oppure se dovrà rimaneggiare ancora di più il reparto di centrocampo.