Esercitato il riscatto: Beloko lascia la Fiorentina

La formazione svizzera del Neuchâtel Xamax ha esercitato il diritto di riscatto che aveva sul giovane centrocampista preso in prestito dalla Fiorentina, Nicky Beloko.

Il camerunense ha firmato con lo Xamax un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Da febbraio (quando si è trasferito in Svizzera) fino al termine del campionato ha collezionato 16 presenze in campo, di cui 12 da titolare, facendo diverse buone prestazioni.

Prestazioni che hanno convinto la società elvetica a confermarlo.