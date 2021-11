Estiarte: “Io e Guardiola ci ricordiamo di quell’amichevole con il Barcellona. Vlahovic è molto forte, ma non posso dire altro”

Lo storico vice di Pep Guardiola, Manuel Estiarte, è intervenuto a Italia 7 per discutere di Fiorentina.

Di seguito le sue parole: “Io e Pep ricordiamo ancora quell’amichevole che si disputò a Firenze tra la Fiorentina e il Barcellona. C’era un clima fantastico allo stadio. Commisso? In Italia purtroppo non c’è mai tempo. Ci sono una proprietà e un presidente nuovi, con idee chiare: c’è bisogno di fiducia e tempo per realizzare i progetti e crederci”.

Estiarte si sofferma poi su Vlahovic, accostato anche al Manchester City: “E’ un grande giocatore, un attaccante forte con carattere e grandi qualità. Non posso dire se ci interessi o meno, perché è un giocatore della Fiorentina”.