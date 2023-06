Europei Under 21: il pareggio della Spagna non fa contenta l’Italia, che domani si gioca tutto. Last dance per Munteanu con la sua Romania

Si sono da poco concluse le ultime due partite del girone B di questi Europei Under 21. C’è una cattiva notizia per l’Italia, che può passare soltanto come seconda: nel caso, l’avversaria sarà la Spagna, che riesce a strappare il pareggio in extremis, al 90°, contro l’Ucraina. La rete del definitivo 2-2 dell’attaccante del Braga Abel Ruiz regala la vetta agli iberici, in virtù della differenza reti.

L’Italia, quindi, dovrà fare un’impresa già ai quarti di finale contro una delle nazionali più forti della competizione. Ma già domani i ragazzi di Nicolato si giocano tutto contro la Norvegia… e dovranno ricevere buone notizie da Svizzera-Francia. Le combinazioni sono talmente tanto articolate che l’Italia può passare perdendo e può essere eliminata vincendo.

È stata anche la serata dell’ultima partita in questo europeo della Romania Under 21 di Louis Munteanu. L’attaccante di proprietà della Fiorentina gioca circa 75 minuti in un insipido 0-0 contro la Croazia.