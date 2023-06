Europei under 21, Italia sconfitta dalla Francia all’esordio. Clamorose sviste arbitrali ai danni degli Azzurrini

Esordio amaro per l’Italia agli Europei under 21. Gli Azzurrini hanno infatti perso contro la Francia, non senza recriminazioni per quanto riguarda l’arbitraggio. Vantaggio transalpino con un eurogol di tacco di Kalimuendo, poi il pareggio di Pellegri di testa su punizione di Tonali.

Nella ripresa le polemiche: prima un rigore negato all’Italia dopo un fallo di mano netto in area, poi il 2-1 della Francia firmato Barcola partito da un netto fallo a gamba tesa su Okoli. Nel finale gli Azzurrini hanno provato a pareggiare e al 92esimo ci sarebbero riusciti con Bellanova che di testa aveva segnato, ma un difensore ha tolto il pallone da dentro la porta e l’arbitro non ha concesso il gol.

Occorre sottolineare che in questa competizione non sono presenti né il VAR né la goal line technology, strumenti con i quali probabilmente la partita sarebbe finita in altro modo. Parte in salita e con tanto rammarico dunque l’Europeo dell’Italia, che tornerà in campo domenica alle 18 contro la Svizzera.