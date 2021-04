Eysseric e Amrabat per sostituire gli squalificati, ancora sotto controllo la coppia Biraghi-Castrovilli

Si avvicina la sfida tra Fiorentina e Atalanta in programma domenica sera al Franchi. Beppe Iachini dovrà fare a meno di Ribery e Pulgar squalificati, ma anche degli infortunati Igor e Kokorin. Per sostituire il numero 7 viola molto probabilmente la fiducia ricadrà su Eysseric (in vantaggio su Callejon e Kouame), mentre al posto del cileno a centrocampo spazio a Amrabat.

Da tenere d’occhio la situazione tamponi con Castrovilli e Biraghi ancora in bolla dopo le tante positività nella nazionale italiana. A breve nuovi controlli. Rientrerà disponibile invece Malcuit.