Eysseric, la classe non è acqua…o forse sì. Amrabat riportato nel ruolo in cui lo aveva condannato Iachini e la prestazione è la stessa. Prandelli? Si muove troppo tardi

Due gol al passivo e 85 minuti di impotenza, poi Prandelli butta in campo chi c’è in panchina e la Fiorentina si anima e sfiora perfino il pareggio. Contro l’Atalanta la squadra si era “liberata” dopo tre gol – così il tecnico viola spiegò la reazione solo nel finale di gara – stavolta ne sono bastati due per dare alla squadra un pizzico di intraprendenza: lo dobbiamo considerare un miglioramento?

Amrabat – 4 – Perde un pallone dopo l’altro. Riportato nel ruolo in cui lo aveva condannato Iachini, restituisce un’analoga, disastrosa, prestazione.

Eysseric – 4 – Si distingue per un calcio di punizione battuto indietro di tacco: la classe non è acqua… o forse sì.

Callejon – 6 – Sprazzi del gran giocatore che ancora qui non si era mai visto e che fanno ben sperare per il futuro.

Allenatore: Prandelli – 5 – Squadra troppo rinunciataria, fase offensiva inesistente. Prova a cambiare tutto solo dopo il secondo gol della Lazio: troppo tardi.