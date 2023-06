Fabbri: “Chi vorrei alla Fiorentina? Berardi mi farebbe “gasare”. Mi dispiace per Terracciano, ma c’è un portiere italiano della B che vorrei vedere a Firenze”

Il campione di atletica e tifosissimo della Fiorentina Leonardo Fabbri è intervenuto a Lady Radio per commentare le possibili mosse di mercato della sua squadra del cuore:

“Mi piacerebbe tantissimo Berardi, uno che fa tanti gol, assist, e che concretizza tanto. Il primo nome per me è il suo, lo farei arrivare ora da Peretola se si potesse. E’ un giocatore che mi farebbe “gasare“. Sennò anche Zaniolo, un fenomeno, anche se comprendo che possa essere difficile arrivarci. Dopo un anno a Istanbul, in un ambiente come Firenze farebbe bene, credo che abbia voglia di rimettersi in gioco in un campionato più importante“.

E sul portiere: “Mi spiace per Terracciano che nelle ultime partite ha fatto qualche errore, anche se a inizio anno aveva fatto bene. Io vorrei un portiere italiano, mi piacciono molto Vicario e Caprile. Vorrei una Fiorentina con tanti italiani in generale”.