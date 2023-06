Fabbri: “Commisso brava persona e intelligente, credo che possa riportare un trofeo a Firenze. Italiano? Un fenomeno, la sua conferma vuol dire molto”

Leonardo Fabbri, atleta olimpionico di lancio del peso, nonché grandissimo tifoso viola, è stato intervistato da Lady Radio per parlare della sua grande passione per la Fiorentina e non solo:

“Credo che Commisso, che è una brava persona e un uomo molto intelligente, possa davvero riportare un trofeo a Firenze. Nello sport ci sono dei progetti, ma il fatto che Italiano sia stato confermato è una bellissima notizia. Non dico che già quest’anno si possa puntare allo Scudetto, ma il nostro allenatore è veramente un fenomeno”

Poi sul calcio storico: “Non mi aspettavo di essere nominato gran Messere per la finale, io che sono un fiorentino doc. Sono molto orgoglioso d’esser fiorentino e questo fatto lo porto a giro per il mondo, anche con delle magliette col giglio che faccio preparare appositamente dal mio sponsor”.

E infine: “Non posso dire per chi faccio il tifo altrimenti scattano le polemiche (ride ndr), spero di assistere a una bella partita. Nell’atletica non è mai facile farsi notare quindi son contento anche per essere stato scelto per questo motivo”.