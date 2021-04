Finale Coppa Italia Primavera, Fiorentina-Lazio: segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Fiorentina-Lazio 0-0.

FIORENTINA (1-3-5-2): Luci; Chiti, Fiorini, Dutu; Milani, Neri, Corradini, Bianco, Pierozzi; Munteanu, Spalluto.

A disp.: Ricco, Fogli, Gentile, Krastev, Distefano, Giordani, Saggioro, Gabrieli, Ghilardi, Agostinelli, Toci, Tirelli. Allenatore: Alberto Aquilani.

Alle ore 18 la Fiorentina scenderà in campo contro la Lazio allo stadio Ennio Tardini di Parma, per la finale di Coppa Italia Primavera. Per i ragazzi di Aquilani, che in semifinale hanno eliminato il Genoa e prima ancora la Juventus, è l’occasione di vincere il trofeo per il terzo anno consecutivo. Come di consueto Fiorentinanews.com seguirà l’incontro con la sua diretta testuale. Per non perdervi neanche un’emozione della finale aggiornate continuamente la pagina, cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.