Finalmente alleati importanti per Commisso, in una battaglia che potrebbe cambiare (in parte) il futuro del calcio italiano

Non capita spesso che le istituzioni del calcio si schierino così apertamente al fianco di una società. È successo oggi con la lettera inviata da Malagò, Dal Pino e Gravina direttamente al presidente del Consiglio per sensibilizzarlo sul tema delle infrastrutture sportive (LEGGI QUI). La lettera arriva il giorno dopo della notizia del ricorso di Italia Nostra contro la realizzazione del Viola Park e sicuramente non può essere un caso, tanto che nel documento si parla specificamente anche del nuovo centro sportivo voluto da Commisso.

Un appoggio simile si era visto da parte del presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino il giorno del comunicato del Mibact e della replica del presidente della Fiorentina che chiudeva di fatto il capitolo Franchi per la società viola. Ci furono parole di sostegno e appoggio anche in quell’occasione. Dalla parte del calcio insomma, anche ai piani più alti, tutti schierati con la società viola contro quella burocrazia e quell’ostruzionismo che fino ad oggi hanno permesso pochi passi in avanti sul tema delle infrastrutture a Firenze e non solo.

Commisso è ora consapevole di avere degli alleati importanti per una lotta adesso aperta come non mai, con la speranza di avere presto novità positive. Il presidente viola non ha convinto tutti per le scelte fatte per la squadra viola, ma sul tema infrastrutture la musica è totalmente diversa. In una battaglia dove tutto sono al suo fianco e che potrebbe cambiare le sorti, almeno in parte, del calcio italiano.