Finita l’avventura di Liverani sulla panchina del Parma, ritorna D’Aversa: oggi l’ufficialità

Manca solo l’ufficialità che molto probabilmente arriverà nella giornata di oggi: sarà Roberto D’Aversa il nuovo allenatore del Parma. Il tecnico torna sulla panchina crociata dopo aver guidato la squadra la scorsa stagione, prendendo il posto di Fabio Liverani. Per l’ex centrocampista della Fiorentina è stata fatale la pesante sconfitta di ieri contro l’Atalanta per 3-0. Già oggi D’Aversa sarà a Collecchio per dirigere l’allenamento. Dopo quello in casa Fiorentina e quello in casa Genoa, arriva a inizio 2021 il terzo cambio in panchina di questa stagione in Serie A.

