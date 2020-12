Fiocco rosa in casa Giuseppe Rossi: Tutta la gioia dell’ex attaccante della Fiorentina

Fiocco rosa in casa dell’ex attaccante della Fiorentina, Giuseppe Rossi. E’ nata infatti Liana Sophia Rossi, la primogenita del calciatore che attualmente milita negli Usa nelle fila del Real Salt Lake e della moglie Jenna Lynn.

L’ex viola ha espresso tutta la sua gioia tramite i suoi social: “Un amore indescrivibile! La nostra piccolina”.

Liana Sophia Rossi 11.29.2020

An indescribable love! Our little girl ❤️❤️❤️/un amore indescrivibile! La nostra piccolina ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/w5wZCQnKiD

