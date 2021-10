Fiore: “Gara ad alta tensione domani, Lazio per il riscatto. Sottil per Nico, super Saponara. Vlahovic? Va trovato compromesso”

Stefano Fiore, ex Fiorentina e Lazio, ha commentato alcuni aspetti della gara di domani: “Italiano è un allenatore bravissimo e lo sta dimostrando. Sarà una partita ad alta tensione, e al posto di Gonzalez metterei Sottil per la gara che si disputerà. C’è tanta scelta sulle fasce esterne. Saponara è uno che vede il calcio come pochi altri e ha delle qualità impressionanti. Vlahovic? La sua situazione contrattuale destabilizza la squadra: una situazione difficile da gestire e il ragazzo ha la sua sensibilità. Serve un compromesso per il bene della viola. La Lazio? E’ una squadra in un momento delicato, ha appena toccato il fondo a Verona, e pecca di continuità. Ospitare la FIorentina non sarà facile, dovrà rispondere bene. C’è stato un cambiamento tattico totale da Inzaghi a Sarri, non è facile: domani il ct si aspetta segnali di riscossa dalla squadra”.