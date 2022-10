Fiorentina abbonata ai ritardi e la Uefa si arrabbia. Anche la scelta sulla rifinitura irrita l’organo del calcio europeo

Per la terza volta su tre gare, la Fiorentina si è presentata in ritardo alla conferenza stampa della vigilia, rispetto agli orari stabiliti dalla Uefa.

Era già avvenuto ad Enschede per i preliminari e a Istanbul per il match contro il Basaksehir. Un fatto questo che, secondo quanto riportato da Tuttosport ha creato il conseguente disappunto (eufemismo) da parte della stessa Uefa.

Non solo, all’organizzazione calcistica europea non approva neppure la scelta del club viola di far svolgere la rifinitura sempre a Firenze, facendo slittare di conseguenza la partenza dopo pranzo.