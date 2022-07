Fiorentina alla ricerca di una mezzala di qualità: spunta un giocatore della Ligue 1

Spunta un nuovo nome per il calciomercato della Fiorentina: la società viola è infatti alla ricerca di un centrocampista di qualità. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, la società di Rocco Commisso avrebbe mosso i primi passi per arrivare a Benjamin Bourigeaud.

Classe ’94, il francese gioca nel Rennes ed è in scadenza nell’estate del 2023 (è stato accostato anche alla Lazio come possibile sostituto di Luis Alberto, che piace anche alla stessa Fiorentina). Interessamenti anche dalla Premier League, con Everton e Leicester in prima fila.