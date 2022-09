Fiorentina, ancora devi convincere Firenze

Un inizio di stagione così in salita forse se lo aspettavano in pochi. La Fiorentina non ha convinto di certo i propri tifosi in questo primo spezzone di campionato e coppa. Dopo il settimo posto dello scorso anno e una qualificazione in Conference che aveva ridato entusiasmo all’ambiente, il mercato no ha convinto tutti, a partire dall’affaire Torreira, del quale si è parlato molto. Poi ci sono le scelte in attacco: da un Jovic ai box da quasi due anni a un Cabral che ancora non ha ingranato a pieno con la maglia della Fiorentina.

La vittoria contro l’Hellas ha riportato un po’ di sorrisi a una tifoseria che, comunque, non ha mai fatto mancare il proprio appoggio alla squadra di mister Italiano. Alcuni fischi però sono arrivati e la strada per arrivare a convincere è ancora lunga.