Fiorentina: Curve a prezzi ultra popolari per riempire di tifosi lo stadio

Dopo l’impegno contro il Napoli, la Fiorentina tornerà al Franchi per ospitare il Venezia e continuare la propria rincorsa ad un piazzamento europeo.

E per la sfida contro i lagunari, la società ha deciso di tenere una politica di prezzi bassi per i biglietti della gara. In particolare per quanto riguarda le curve.

Il biglietto intero sia in Fiesole che in Ferrovia costerà 14 euro, l’intero InViola Time 10 euro, mentre gli under 14 entreranno gratis al Franchi. L’obiettivo è uno e uno solo: riempire il più possibile lo stadio per garantire un grande sostegno alla squadra.