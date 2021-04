Fiorentina da record (negativo): Berardi ‘regala’ un primato alla squadra di Iachini del quale avremmo fatto volentieri a meno

Unica certezza di questa stagione della Fiorentina è che la fortuna non è mai dalla parte della squadra in maglia viola. Certo è che, come recita un vecchio proverbio, “la fortuna aiuta gli audaci”. E la squadra di Iachini, così come prima quella di Prandelli, spesso è tutt’altro che audace. Il secondo tempo di ieri ne è la prova del 9, ma è proprio rimanendo sui numeri che salta all’occhio un dato piuttosto preoccupante della stagione dei gigliati.

Con i due rigori subiti ieri infatti, la Fiorentina vanta, si fa per dire, ben 10 penalty a sfavore in questo campionato. Record assoluto nella nostra Serie A, visto che al secondo posto di questa speciale classifica troviamo lo Spezia a quota 8. Gli errori di Pezzella sono costati cari, e se fino a ieri il primato viola era condiviso proprio con la squadra di Italiano, stamattina la Fiorentina si trova in testa alla graduatoria. Il doppio k.o. inflitto da Berardi dagli undici metri non ha lasciato scampo a Dragowski. Il polacco infatti è riuscito a neutralizzare solo due dei dieci rigori subiti dalla sua squadra.

Difficile discutere sui due rigori concessi ieri al Sassuolo dall’arbitro Aureliano. Tuttavia è curioso che altre squadre di bassa classifica non subiscano il solito trend della Fiorentina. Al Parma per esempio, penultimo in classifica, o al Benevento, sono stati assegnati contro rispettivamente 1 e 3 rigori. Dato al quanto strano, considerando che, così come la squadra viola, anche queste due squadre spesso si trovano costrette a difendere nella propria metà campo, e quindi più soggette a dover restar confinate all’interno degli ultimi undici metri.