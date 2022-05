Fiorentina, è l’estate della verità. Falsa partenza dolorosa con Torreira, ora seguire Italiano ed essere pronti per l’impegno europeo

Sta succedendo tutto così in fretta… È proprio vero che non c’è mai tempo per fermarsi un attimo. Ieri sera è arrivato il tanto atteso traguardo: con la vittoria contro la Juventus, la Fiorentina si è garantita l’accesso ai preliminari di UEFA Conference League. È stata una serata di festa per il popolo viola, che ha celebrato il ritorno in una competizione europea dopo cinque lunghi anni.

Il risveglio, tuttavia, non è stato così allegro: come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia del mancato riscatto di Lucas Torreira. È ufficiale, dunque, l’uruguaiano non sarà più un giocatore della Fiorentina. Come già raccontato dal suo procuratore in un’esclusiva di Fiorentinanews.com, lui non ha avuto alcun problema con la città, che anzi ama molto, ma è rimasto deluso dal comportamento della società.

Non si conoscono gli esatti retroscena di ciò che è effettivamente accaduto ed è giusto ascoltare tutte le campane prima di emanare verdetti. Ciò che rimane, comunque, è il fatto che la Fiorentina ha perso il suo giocatore cardine, sicuramente uno dei più decisivi dell’intera stagione. È stata fatta la scelta di non sborsare 15 milioni di € (tra l’altro, pagabili in 6 rate fino al 2025) e di richiedere un ulteriore abbassamento dell’ingaggio, già ridotto a 2,7 milioni di € annui. Comprensibilmente, giocatore e Arsenal hanno rifiutato in tronco; non sappiamo se si trattasse di prezzi ragionevoli o di un gioco al rialzo.

La decisione presa ha evidentemente criteri economici, visti i continui tentativi di abbassare il prezzo. Ed è un vero peccato, perché purtroppo anche il mercato estivo del 2021 cambia significato, tranne che per l’ottima operazione Italiano. L’unico titolare acquistato e di proprietà viola, a questo punto, rimane González. Torreira e Odriozola sono stati ottimi giocatori, ma di fatto toppe che sono durate una stagione e niente più. In quei ruoli, siamo punto e a capo. E non sono gli unici da coprire con nuovi acquisti.

Questi mesi e questo mercato estivo sono delicatissimi e molto importanti per capire quale sarà il prossimo futuro della Fiorentina. Sono necessari segnali, anche e soprattutto dal mercato. Con tre competizioni e l’impegno europeo, la società dovrà rispondere presente a un inevitabile allargamento della rosa e alle richieste di mister Vincenzo Italiano. L’incontro tra allenatore e dirigenza, avvenuto poco fa, è andato bene e questo fa solo che piacere. Ci si aspetta chiarezza sul fronte Torreira e delle risposte importanti sul fronte mercato: la cosa importante (e obbligatoria) è seguire la stessa strada, quella del mister, la vera figura su cui gettare le basi del futuro viola.