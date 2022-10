Fiorentina e Sassuolo studiano il colpo: interesse per un difensore del Cagliari

Con la lunga assenza di Milenkovic al centro della difesa e di Dodo sugli esterni, la Fiorentina in questo primo spezzone di stagione ha avuto grandi problemi per quanto riguarda il reparto difensivo. A questo si sono poi aggiunte le tante squalifiche rimediate in queste prime giornate, oltre che allo scarso utilizzo di profili come quello di Ranieri, che nonostante tutto non ha mai convinto a pieno Italiano.

Per questo motivo la Fiorentina è da tempo alla ricerca della pedina che possa completare al meglio il reparto e secondo quanto riportato da Seriebnews.com i viola starebbero seguendo da vicino un giocatore del Cagliari. Stiamo parlando del classe 1998 Giorgio Altare. Il difensore di origini sarde, che si è messo in luce la scorsa stagione in Serie A col Cagliari, sta ben figurando anche in questo inizio di stagione.

Per averlo però servirà battere la concorrenza di un altro club di Serie A: anche il Sassuolo infatti avrebbe messo il giocatore in cima alla lista dei desideri: considerato il desiderio del ragazzo di poter tornare in Serie A , chissà se già a partire dalla prossima sessione di calciomercato non potrebbe spingere per andar via. Viola e neroverdi intanto sono alla finestra e pronti per sferrare il colpo decisivo.