Fiorentina e Spezia hanno bisogno ancora di un po’ di tempo per la questione Italiano: Tutti i nodi sul tavolo. L’accordo del tecnico coi viola

Fiorentina e Spezia stanno parlando in modo diretto per risolvere la questione che riguarda Vincenzo Italiano.

La clausola rescissoria che l’allenatore deve versare al club ligure (un milione netto), la lunga trattativa per sbloccare le posizioni degli otto collaboratori tecnici che Italiano ha voluto a Firenze, le bozze di eventuali affari di mercato fra i due club: questi i problemi da risolvere.

Ed è stato alla fine della giornata di ieri, si legge su La Nazione, che di fatto si è capito che Fiorentina e Spezia hanno bisogno di ancora un po’ di tempo per chiudere il discorso.

I dettagli dell’accordo, quelli che regoleranno il rapporto fra l’allenatore e la società viola, sono chiari da tempo: Italiano avrà in tasca un contratto biennale (giugno 2023) con opzione per una terza stagione sulla panchina viola. L’opzione potrà essere esercitata nel corso della seconda stagione e non obbligatoriamente alla scadenza del contratto. L’ingaggio di Italiano sarà di 1,2 milioni netti a stagione con un rialzo ’programmato’ per l’eventuale terza annata in viola. Il tutto accompagnato da bonus legati naturalmente a obiettivi e risultati conquistati dalla squadra.