Fiorentina e Torino con lo stesso problema in panchina e gli stessi nomi per risolverlo

Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com Fiorentina e Torino, che da tempo stanno pensando di cambiare i propri allenatori per la prossima stagione, si stanno contendendo gli stessi nomi per i successori rispettivamente di Iachini e Longo. Leonardo Semplici, Eusebio Di Francesco e Marco Giampaolo: questi i nomi che appaiono sul taccuino di entrambe le società, anche se Pradè e Commisso stanno valutando anche altri nomi. I granata sembrano in pole per Giampaolo.

0 0 vote Article Rating