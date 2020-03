Fiorentina: Ecco il primo, grande, tassello per la prossima stagione

Il primo, grande, tassello per la prossima stagione per la Fiorentina? C’è già, si chiama Franck Ribery. I contatti avuti tra la società, il giocatore e il suo entourage, sono stati tutti positivi ed hanno dato come risultato il fatto che il francese, vestirà la maglia viola anche il prossimo anno. Poi si vedrà.

Questo perché a giugno 2021 scadrà il suo contratto con i gigliati e l’ex Bayern avrà 38 anni. Se avrà ancora voglia di essere protagonista nel nostro campionato e se avrà dato un grande contributo sul campo non è assolutamente fantascienza pensare di andare avanti ancora con questo matrimonio.