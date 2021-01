Fiorentina, fatta per Andonov. Sirakov: “Concordato l’acquisto, ecco la formula”

Dopo quanto vi abbiamo raccontato in mattinata, stanno arrivando conferme rilevanti sull’interesse della Fiorentina per Ivan Andonov, estremo difensore classe 2003 di proprietà del Levski Sofia.

Il presidente della società bulgara, Naso Sirakov, ha confermato a dsport il probabile arrivo del giovanissimo portiere in riva all’Arno: “Abbiamo stabilito con la Fiorentina le condizioni per l’acquisto. Dobbiamo ancora firmare il contratto, ma è una cosa che possiamo fare in ogni momento. Sistemato questo passaggio, Ivan potrà trasferirsi in Italia. La formula dell’affare sarà un prestito con diritto di riscatto“.