Il baby portiere che piace a Fiorentina e Bologna

La sessione di calciomercato invernale è l’occasione per puntellare la rosa migliorandola nei punti deboli, ma anche per investire su giovani di talento in prospettiva futura.

Potrebbe essere il caso di Fiorentina e Bologna: le due squadre, come si legge sulle pagine di Tuttosport, avrebbero messo nel mirino Ivan Andonov, giovanissimo portiere del Levski Sofia. Classe 2003, ha ancora un solo anno di contratto con la società della capitale bulgara. Un profilo valutato dalle due società e per cui presto potrebbe partire l’affondo decisivo.