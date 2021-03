“Fiorentina giù in basso? Non è un fatto comprensibile. Certo, se Ribery avesse avuto continuità fisica…”

L’ex centrocampista della Fiorentina, Diego Fuser, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell’incontro di stasera che si giocherà al Franchi, dicendo: “Partita importante per entrambi, ma penso conti di più per i viola, dovessero perdere la classifica si complicherebbe davvero. La Roma è favorita, l’ho vista contro il Milan e non meritava di perdere. Ha pagato gli episodi, come il rigore di Fazio. Ma ha giocatori per far gol in ogni momento della gara”.

Ma come mai la Fiorentina è ancora laggiù? Una domanda che si sono posti in tanti: “Sono stagioni che nascono così – prosegue Fuser – Ti fai tante domande e non riesci a capire. Il campo però è il giudice supremo. Certo, se Ribery avesse avuto continuità fisica sarebbe stato diverso. Lui è uno che fa la differenza, tra assist e palle-gol”.