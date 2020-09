Fiorentina: I numeri di maglia per la stagione 2020/21. Due giovani rampanti si prendono le prestigiose numero 9 e 10. Borja Valero dovrà trattare con Pezzella

La Fiorentina ha reso noti i numeri di maglia scelti dai giocatori per la stagione calcistica 2020/21. C’è da celebrare il ritorno del prestigioso numero 10 che, come previsto da tempo, finirà sulle spalle di Castrovilli, sempre più uomo-simbolo di questa squadra. La 9, altrettanto prestigiosa, se l’è presa Vlahovic, altro giovane rampante presente nella rosa di Iachini. Di Borja Valero ancora non c’è traccia perché non è ufficiale il suo acquisto, ma lo spagnolo, quando firmerà, dovrà parlare con Capitan Pezzella se rivorrà avere la sua numero 20.

1 TERRACCIANO Pietro

2 ILLANES MINUCCI

3 BIRAGHI Cristiano

4 MILENKOVIC Nikola

5 BONAVENTURA Giacomo

7 RIBERY Franck Hery Pierre

8 DUNCAN Joseph Alfred

9 VLAHOVIC Dusan

10 CASTROVILLI Gaetano

11 KOUAME Kouakou Christian Michael

17 CECCHERINI Federico

18 SAPONARA Riccardo

19 CRISTOFORO PEPE Sebastian

20 PEZZELLA German Alejo

21 LIROLA KOSOK Pol Mikel

22 CACERES SILVA Josè Martin

23 VENUTI Lorenzo

25 CHIESA Federico

27 BOATENG Kevin Prince

28 MONTIEL RODRIGUEZ Cristobal

33 BRANCOLINI Federico

34 AMRABAT Sofyan

36 PONSI Fabio

63 CUTRONE Patrick

67 GHIDOTTI Simone

69 DRAGOWSKI Bartlomiej

78 PULGAR FARFAN Erick Antonio

92 EYSSERIC Valentin

98 DOS SANTOS DE PAULO Igor