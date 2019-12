Fiorentina, il modo per non compromettere la posizione di Montella…e Pradè

Dopo il buon pareggio contro l’Inter al Franchi, la Fiorentina è attesa da due sfide molto impegnative contro Roma in casa e Bologna in trasferta. La panchina di Montella non è per nulla solida, e se il problema Chiesa sembra al momento rientrato, è necessario fare punti altrimenti la posizione dell’allenatore e di Pradè rischia di essere compromessa.

TANTA PAZIENZA sta portando Commisso, che ha in mente grandi idee per la Viola, che tanto ha investito e tanto investirà, ma vuole i risultati subito. Questa stagione sarà probabilmente di transizione, si cercherà di rispettare il bilancio e di far crescere i tanti talenti che stanno sbocciando, in primis Vlahovic. Poi da settembre si ripartirà con l’idea di raggiungere l’Europa, quantomeno l’Europa League, e di portare avanti il progetto stadio. Pazienza che stanno avendo anche i tifosi viola ma che nutrono fiducia nella nuova proprietà e che a nostro vedere verranno ripagati ampiamente.

TORNANDO ALLE PROSSIME DUE SFIDE, La gara con la Roma sembra la più proibitiva, perché i giallorossi sono in ottima forma e incontrarli proprio ora rende tutto ancora più difficile. I ragazzi di Fonseca mirano a qualificarsi tra le prime quattro per accedere ai gironi di Champions, e sono reduci da tre vittorie e un pareggio nelle ultime 4 partite, pareggio ottenuto peraltro contro la capolista Inter.

Grazie ai nostri colleghi di BookmakerBonus abbiamo dato un'occhiata alle quote della gara che si disputerà Venerdì 20 Dicembre alle 20.45, ovvero Fiorentina-Roma: i siti di scommesse prevedono una gara equilibrata (il segno 1 è quotato @2.80, la X @3.40 e il 2 @2.45) con i giallorossi leggermente favoriti. Sempre secondo questa ricerca, si prevede che la gara sarà ricca di gol, visto che entrambe le squadre a segno è quotato appena @1.60 mentre l'Over 2.5 è a circa @1.70.

IL DERBY DELL’APPENNINO Dopo la sfida in casa con la Roma ci sarà il match contro il Bologna al Dall’Ara, contro una squadra caricata a mille da Mihajlovic e che ha fame di punti. In questo caso i bookmakers prevedono una gara ancora più equilibrata con la X che è quotata molto bassa, appena 3.10.

FINORA la Fiorentina ha sempre fatto bene contro le grandi, mentre ha fatto fatica con le medio-piccole. In questo momento servono punti, pertanto dopo il punto acciuffato al 90.mo con l’Inter sarà necessario dare continuità ai risultati e fare punti per smuovere la classifica verso l’alto. E per consolidare la posizione di Montella e Pradè.