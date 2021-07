La Nazione: Sensi, non è finita

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Tutti a lezione di Italiano“. A pagina 5, l’apertura è per: “Sensi (Inter), non è finita Biraghi, offerta della Roma“. Sottotitolo: “Tornano le voci sul Papu. Barone e il futuro: “Ecco i nostri tre punti chiave”. In taglio basso: “Italiano, perché i vantaggi superano i rischi”. Sottotitolo: “Firenze ha vissuto due anni devastanti a livello calcistico. Il tecnico potrà stupire con il suo gioco organizzato”. Di spalla: “Dedica azzurra per Davide Astori “La vittoria è per te”. A pagina 6 leggiamo: “Sorrisi e tamponi poi tutti in ‘bolla’”.