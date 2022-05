Fiorentina multata per i cori contro Vlahovic durante la partita contro la Juventus

Il Giudice Sportivo, relativamente all’ultima partita di campionato giocata tra Fiorentina e Juventus all’Artemio Franchi, ha multato la società viola per 15mila euro per i cori rivolti a Dusan Vlahovic e per il lancio di fumogeni in campo. Questo quanto si legge nella nota:

“Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sosteni tori, nel corso della gara, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni ed alcuni oggetti nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b)“