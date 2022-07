Fiorentina, nuovo contatto con la Real Sociedad per Le Normand e spuntano anche contropartite tecniche. L’assalto a Milenkovic posticipato

Nuovo contatto tra la Fiorentina e la Real Sociedad per Le Normand. Ne parla stamani La Nazione, dove si legge che il club viola non molla la presa sul difensore centrale che rappresenta quindi la prima scelta nel caso si arrivi alla cessione di Milenkovic. La società di proprietà di Commisso sta cercando di capire se il prezzo richiesto dai baschi (23 milioni) è trattabile o magari alleggeribile con contropartite tecniche (Pulgar o Kouame?).

Quanto al serbo, l’ipotesi di una permanenza a Firenze c’è, ma evidentemente dovrà coincidere con una nuova rivisitazione del contratto. Tutto ciò mentre Juventus e Inter hanno in qualche modo lanciato a Firenze un messaggio di questo tipo: dateci il tempo di chiudere trattative più complesse (ed è quello che sta accadendo in queste ore a Milano e Torino) e poi ci vediamo. Sul giornale citato, l’ipotesi Napoli non viene presa in considerazione, anche se esiste.

E’ ipotizzabile che l’assalto a Milenkovic possa prendere corpo durante la seconda parte di Moena o anche più avanti, a fine mese.

Rimane viva anche la soluzione Kumbulla, soluzione che la Fiorentina vorrebbe prendere in considerazione nel caso Le Normand rimanesse un giocatore da acquistare a peso d’oro.