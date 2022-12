Fiorentina occhio al Monza: Galliani è pronto ad ufficializzare due colpi di mercato

Tra quattro giorni la Fiorentina di Vincenzo Italiano tornerà finalmente in campo, e ad attenderla c’è la delicata sfida casalinga contro il Monza di Silvio Berlusconi: uno degli avversari peggiori che potessero capitare ai viola. Questo perche i brianzoli, con in primis il ds Adriano Galliani, hanno intenzione di arrivare alla ripresa con una rosa più forte e all’altezza della categoria, onde evitare a Maggio spiacevoli sorprese. Per questo motivo il Monza già nelle prossime ore potrebbe ufficializzare qualche nuovo acquisto.

Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Tuttomercatoweb.com il club brianzolo oltre ad essere molto vicino a chiudere la trattativa con il Wolfsburg per Josip Brekalo, intesa a titolo definitivo con un contratto fino al 2025, starebbe per chiudere per un altro centrocampista offensivo. Stiamo parlando dell’esterno ex Verona Darko Lazovic. Il giocatore dovrebbe trasferirsi in Brianza sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni.