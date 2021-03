Fiorentina Primavera, la bizzarra situazione del portiere Andonov e il punto sugli infortunati

L’ultima parte di questa stagione sarà molto importante per la Primavera della Fiorentina. Non solo per la Coppa Italia, ma anche per il finale di campionato. I ragazzi di Aquilani dovranno infatti battersi per rimanere nella massima serie di categoria.

Proprio a proposito della Primavera urge però fare il punto della questione in merito ad alcuni giocatori, a partire dal portiere Andonov. Il bulgaro, arrivato da pochi mesi, deve ancora esordire in maglia viola. Mister Aquilani ha perciò richiamato Brancolini per difendere la porta (non erano state brillanti le prestazioni di Luci). Il motivo di tutto ciò è che Andonov non è stato ancora tesserato dalla Fiorentina a causa di problemi burocratici, ragion per cui non potrà scendere in campo in questa stagione.

Aggiornamenti poi sugli infortunati: Krastev è tornato in gruppo e potrebbe esserci già contro l’Ascoli, mentre Agostinelli deve attendere la risposta di alcuni esami per ottenere il via libera. Più complessa la situazione di Dutu, fermato da alcuni problemi cardiaci che al momento ne escludono il reintegro.