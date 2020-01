“Fiorentina pronta a pareggiare offerta del Napoli per Amrabat e a mettere una clausola rescissoria”

Fiorentina pronta a pareggiare l’offerta fatta dal Napoli al Verona per Sofyan Amrabat. Questi sono in sostanza i termini della trattativa che sta portando avanti il club viola con quello gialloblu per il regista prelevato dal Bruges. Lo scrive il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, che sul suo profilo Twitter scende nel dettaglio: “Ieri sera cena a Milano tra Sofyan Amrabat e il suo agente Mohamed Sinouh. L’Inter lo segue per l’estate ma al momento non affonda, mentre Verona vuole monetizzare subito per estate. Fiorentina pronta a pareggiare offerta del Napoli (€15M+1) e a mettere clausola rescissoria“.

Ieri sera cena a Milano tra Sofyan #Amrabat e il suo agente Mohamed Sinouh. L’#Inter lo segue per l’estate ma al momento non affonda, mentre #Verona vuole monetizzare subito per estate. #Fiorentina pronta a pareggiare offerta del #Napoli (€15M+1) e a mettere clausola rescissoria — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 15, 2020