Fiorentina-Sampdoria: Segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Terza giornata della Serie A 2020-21. Dopo la beffa di San Siro contro l’Inter la Fiorentina prova a riscattarsi contro la Sampdoria. I blucerchiati sono invece reduci da due sconfitte su due contro Juventus e Benevento. Alle ore 20.45 il fischio d’inizio al Franchi. Come sempre la diretta testuale della gara la potete trovare su Fiorentinanews.com e per non perdervi neanche un’emozione del match potete aggiornare costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo F5 se state utilizzando un PC.

