Sconcerti: “Tra Commisso e Mendes io sto sempre con il primo. Firenze o ha la sua differenza di idee o non esiste a grandi livelli”

L’ex amministratore delegato della Fiorentina, Mario Sconcerti, su Calciomercato.com ha analizzato la situazione che si è venuta a creare nelle ultime ore a Firenze e che ha portato alla rottura del rapporto tra i viola e Gattuso.

“C’è tensione nella Fiorentina – scrive – Va benissimo. L’unica differenza attuale della Fiorentina può essere solo quella di Commisso che da solo ha saputo fare una delle fortune più grandi del mondo. Capisco sia nervoso se vogliono prendergli giocatori di un procuratore solo. Ogni procuratore porta una lista di propri giocatori. La società che paga sceglie i giocatori, non il procuratore. Se non funziona così temo funzioni male, vuol dire che nel passaggio succede qualcosa”.

E ancora: “Ora, se a Firenze, che in giugno tra l’altro è splendida e ancora abbastanza sola, c’è tensione per Mendes, chissenefrega. Se c’è tensione perché non è stato comprato nessuno, chissenefrega di nuovo. Qualcuno ha comprato qualcuno nel resto del grande paese? Non conosco Commisso, ma tra lui e Mendes prendo certamente lui. Firenze o ha la sua differenza di idee, prima ancora che di soldi, o non esiste a grandi livelli”.