La Fiorentina precisa sulla situazione dei giocatori viola che dovrebbero partire per raggiungere le proprie Nazionali. La società viola non vieta la partenza dei propri tesserati per i paesi esteri, ma l’autorizzazione deve arrivare dalla ASL Toscana. Quest’ultima dopo la positività al Coronavirus di Callejon, ad oggi, non dà il via libera alle partenze, lasciando di fatto in stallo tutti i giocatori convocati nei propri paesi d’origine.

0 0 vote Article Rating