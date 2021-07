Fiorentina: Si sceglie il playmaker tra tre profili d’alto livello. E intanto Italiano parlerà con Pulgar

All’interno della Fiorentina, la casella del playmaker attualmente è riempita dal solo Pulgar, che tra l’altro non è neanche un interprete puro nel ruolo.

Italiano proverà il cileno, gli chiederà la sua disponibilità e vedrà anche quale sarà la risposta definitiva del campo.

Nel frattempo, la Fiorentina, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, tiene sott’occhio tre profili d’alto livello: Sensi (Inter), Torreira (Arsenal) e Skhiri (Colonia). Dentro al canestro delle opzioni ci sono adesso questi calciatori, ognuno con le caratteristiche che gli sono proprie, ognuno in grado di assicurare uguali garanzie per soddisfare eventualmente la richiesta del tecnico. L’uruguaiano rientrato all’Arsenal dal prestito all’Atletico Madrid è in cima alle preferenze per conoscenza del calcio italiano, spessore internazionale, qualità.