Fiorentina su Vitinho? L’Athletico Paranaense si mette sulla difensiva e gli propone il rinnovo del contratto

Vi abbiamo parlato questa mattina dell’interesse della Fiorentina per Vitinho. Il giocatore dell’Athletico Paranaense ha un contratto in scadenza nel 2022, ma proprio su questo fronte sono emerse delle novità.

Come riporta il quotidiano Globo Esporte, infatti, il club di Vitinho avrebbe intenzione di fargli rinnovare il contratto onde evitare il rischio di perderlo a zero tra un anno o per pochi milioni in questa sessione di mercato.

Un’ipotesi che, qualora si verificasse, farebbe alzare la valutazione del giocatore rendendo così più difficile da raggiungere l’obiettivo di acquistarlo da parte della Fiorentina.